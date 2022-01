Polizei Dortmund

POL-DO: Autokorso und Standkundgebung: Zwei Versammlungen am heutigen Sonntag in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0025

Wegen einer Demonstration in Form eines Autokorsos am heutigen Sonntag (9. Januar) sperrt die Polizei am heutigen Sonntag ab voraussichtlich 15 Uhr bis etwa 22 Uhr temporär und streckenweise verschiedene Straßen in Dortmund.

Der Autokorso beginnt auf dem Parkplatz E2 an der Westfalenhalle und endet am Brackeler Hallenbad. Wir bitten Autofahrerinnen und Autofahrer, diese nicht vermeidbaren, kurzzeitigen Absperrungen zu berücksichtigen, damit sie ihr Ziel rechtzeitig erreichen können. Die Polizei ist darum bemüht, die Beeinträchtigungen so kurz wie möglich zu gestalten. Über etwaige Verkehrsbeeinträchtigungen informiert die Polizei Dortmund auch auf ihren Social Media-Kanälen.

Von der zweiten Versammlung am heutigen Tage hingegen gehen keine verkehrstechnischen Beeinträchtigungen aus. Der ursprünglich geplante Aufzug über den Wallring von 14 bis 22 Uhr findet heute als Standkundgebung auf dem Hansaplatz statt. Die Stadt Dortmund hat dies aus infektionsschutzrechtlichen Gründen und auf Grundlage der Coronaschutzverordnung NRW verfügt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell