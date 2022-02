Polizei Gütersloh

POL-GT: Sachbeschädigung an Dieselfass - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold/ Halle/ Westf. (MK) - Am Mittwochnachmittag (23.02., 15.45 Uhr) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte über die Sachbeschädigung an einem Dieselfass in einer Baustelle an der Hesselteicher Straße in Halle-Kölkebeck informiert.

Im Bereich der Hesselteicher Straße/ Sinnerstraße finden zurzeit Straßenbaumaßnahmen statt. Ein zur Diesellagerung vorgesehenes Fass zur Betankung der Baustellenfahrzeuge wurde durch bislang unbekannte Täter augenscheinlich durch mehrere nagelgroße Löcher beschädigt.

Als Tatort für die Sachbeschädigung kommt hierbei die Harsewinkler Straße in Versmold, zwischen der Vorbruchstraße und der Straße Mähteich, in Betracht. Dort wurde das Fass in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen (22.02. - 23.02.) zwischengelagert.

Sowohl im Baustellenbereich, als auch am Lagerort an der Harsewinkler Straße kam es zum umfangreichen Austritt von Dieselkraftstoff. Feuerwehrkräfte übernahmen an beiden Örtlichkeiten die Abbindung des ausgetretenen Kraftstoffes.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum im Bereich des Tatorts an der Harsewinkler Straße oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell