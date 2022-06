Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bedrohung

Otterberg (ots)

Am Samstag, den 04.06.2022, gegen 03:20 Uhr ereignete sich in der Schulstraße in Otterberg eine Bedrohung. Fünf Heranwachsende im Alter zwischen 19 und 20 Jahren gerieten mit drei männlichen Personen in Streit. Im Verlauf des Streits wurde durch eine der drei Personen ein Messer in Richtung der fünfköpfigen Personengruppe gehalten, woraufhin diese wegliefen. Bei den drei Personen könnte es sich um Jugendliche/Heranwachsende gehandelt haben. Weitere Hinweise oder Beschreibung der dreiköpfigen Personengruppe liegt nicht vor. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per E-Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden |PvD

