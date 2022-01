Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: PKW in Baustelle

Iserlohn (ots)

Um 13:51 Uhr wurde der Rüstzug der Berufsfeuerwehr Iserlohn zu einer Baustelle an der Friedrichstraße alarmiert. Dort ist aus unklaren Gründen ein PKW in die Baustelle gefahren, hat sich dort an einem Container die Beifahrertür aufgerissen und ist gegen einen Bagger geprallt. Schon vor Eintreffen der Berufsfeuerwehr konnte sich der Fahrer selbst aus seinem Fahrzeug befreien und wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt. Die mit ausgerückte Löschgruppe Stadtmitte brauchte an der Einsatzstelle nicht mehr tätig werden und konnte wieder ins Gerätehaus einrücken. Während des Einsatzes wurde der Verkehr von der Polizei einspurig an der Einsatzstelle vorbei geleitet. Nach etwa 30 min konnte die Berufsfeuerwehr auch wieder einrücken.

