POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - 67-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Bockhorn (ots)

Am Montagvormittag befuhr eine 67-jährige Bockhornerin mit ihrem Pedelec den Geh-und Radweg der Grabsteder Straße in Richtung Ortsmitte. Kurz hinter der Kreuzung der B437 hielt am Fahrbahnrand ein Pkw an. Der 40-jährige Beifahrer aus Friedeburg öffnete die Tür, ohne auf die auf dem Radweg fahrende 67-Jährige zu achten. Diese prallte gegen die Tür und fiel auf die Fahrbahn. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

