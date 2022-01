Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Rettungshubschrauber landet auf der "Brünninghaus Kreuzung"

Iserlohn (ots)

Am heutigen Dienstag kam es zu einem häuslichen Unfall, bei dem sich ein Mann schwere Verletzungen zugezogen hatte. Die alarmierte Rettungswagenbesatzung forderte aufgrund des Verletzungsmusters einen Rettungshubschrauber an. Der über die Leitstelle Unna alarmierte Christoph 8 der ADAC Luftrettung landete nach kurzer Anflugszeit auf der innerstädtischen Kreuzung, da zum Zeitpunkt der Alarmierung kein alternativer Landeplatz zur Verfügung stand. Nachdem der Patient durch die Besatzung des Hubschraubers untersucht wurde, wurde zusammen mit der Rettungswagenbesatzung entschieden, dass ein Transport mittels Rettungshubschrauber nicht notwendig ist. Der Patient wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Nach dem Christoph 8 wieder gestartet war, konnte die Kreuzung nach circa 45 Minuten wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell