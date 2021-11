Polizei Köln

POL-K: 211101-3-K/REK Lebensbedrohliche Stichverletzungen - Mordkommission eingesetzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagabend (31. Oktober) in einer Frechener Wohnung sind zwei Männer (18, 22) mit lebensbedrohlichen Stich-und Schnittverletzungen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Zwei Tatverdächtige sind auf der Flucht. Einer von ihnen steht nach Zeugenaussagen und Auswertung von Mobiltelefonen bereits namentlich fest. Die Ermittlungen einer eingerichteten Mordkommission zum zweiten Tatverdächtigen sowie den weiteren Umständen der Tat dauern an.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die vier Männer gegen 18.45 Uhr zur Schlichtung eines Streits in der Wohnung auf der Rosmarstraße getroffen haben. Hinweise zu den Hintergründen der Tat sowie zu den Beteiligten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. entgegen. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell