Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Oberroßla (ots)

Zwischen Oberroßla und Apolda, auf der B 87 ereignete sich am 01.02.2022, gegen 07:00 Uhr ein Wildunfall. Eine 44jährige Ford-Fahrerin befuhr die o. g. Straße als in einer Senke unvermittelt ein Reh von links auf die Fahrbahn lief. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell