Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mopedfahrer verletzt

Apolda (ots)

Ein 29jähriger Mopedfahrer befuhr am 01.02.2022, gegen 06:30 Uhr den Unteren Heidenberg in Apolda in Richtung Busbahnhof mit der Absicht, nach rechts in die Thyroffstraße abzubiegen. Aufgrund der regennassen Fahrbahn rutschte er mit seinem Zweirad weg und stürzte. Hierbei zog er sich eine Verletzung am Bein zu, so dass er im Anschluss ins Robert-Koch-Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden musste. Das Moped blieb fahrbereit und konnte einstweilen bei der PVAG untergestellt werden.

