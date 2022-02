Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Porzellanwerk ihr Unwesen getrieben

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie am Montagvormittag mitgeteilt wurde, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zum Gelände des Porzellanwerkes in der Christian-Eckardt-Straße in Kahla. Hierbei beschädigten die Täter ein Zugangstor sowie mehrere Porzellangegenstände. Auch an einem auf dem Gelände abgestellten Lkw wurde manipuliert. Der entstandene Sachschaden konnte vor Ort nicht beziffert werden.

