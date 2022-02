Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Sturz verletzt

Jena (ots)

Ein 30-jähriger Fahrer eines Pkw Land Rover befuhr am Montagabend die Schillerstraße und wollte an der Einmündung nach links in die Grietgasse abbiegen. Ein 55-Jähriger befuhr als Radfahrer die Schillerstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der 30-Jährige übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Radfahrer und bremste scharf. Der 55-Jährige reagierte seinerseits und leitet mit seinem Fahrrad ebenfalls eine Gefahrenbremsung ein und stürzt in der Folge. Zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam es nicht. Der Radfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell