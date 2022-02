Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beschädigungen übers Wochenende

Jena (ots)

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einem Baustellengelände in der Karl-Marx-Allee. Hier drangen diese in einen ein Gebäude ein, wobei sie die Baustellentür beschädigten. Im Innenraum beschmierten die Unbekannten dann mehrere Wände und beschädigten diverse Baumaterialien. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000,- Euro beziffert.

