Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher überrascht

Weimar (ots)

Ein Mann aus der Nordvorstadt glaubte nicht richtig zu hören, als er am Montagabend Kratzgeräusche an seiner Wohnungstür hörte. Unvermittelt öffnete er die Tür um dem Geräusch auf den Grund zu gehen. Er blickte ins Gesicht eines Jugendlichen, der sich gerade mit einem Schraubenzieher an der Tür zu schaffen machte. Unmittelbar flüchtete der Junge in Begleitung weiterer Jugendlichen in unbekannte Richtung. Derzeit laufen Ermittlungen zur Identität des Jugendlichen. An der Tür ist Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell