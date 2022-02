Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb blieb unerkannt

Apolda (ots)

In einem Supermarkt in Apolda, Utenbacher Straße kam es am 31.01.2022, gegen 19:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl. Ein Mitarbeiter hatte der Polizei mitgeteilt, dass ein unbekannter männlicher Täter im Alter von ca. 30-35 Jahren mehrere Schokoriegel aus dem Warenträger entnahm, zwei davon in seine Tasche steckte und die restlichen auf das Band legte, um sie zu bezahlen. Leider konnte man dem Täter nicht habhaft werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell