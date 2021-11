Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fuhr in Leitplanke

Altenburg (ots)

Windischleuba: Am 29.11.2021, gegen 13:40 Uhr befuhr ein Pkw Renault (Fahrerin 30) die B 7. Auf Höhe "Deutsches Holz" kam die 30-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Am Pkw und an der Leitplanke entstand Sachschaden. Verletzt wurde sie zum Glück nicht.

