LPI-J: Wildunfall

Stobra (ots)

Nahe Stobra, ca. 300 Meter nach dem Ortsausgang in Richtung Hermstedt sprang unvermittelt von rechts ein Reh auf die Fahrbahn, während ein 39jähriger im VW-Kleintransporter die o. g. Straße befuhr. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß, woraufhin das Reh noch an der Unfallstelle verendete. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

