Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geflüchtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sein beschädigtes Auto meldete am Sonntagmittag ein 22-Jähriger der Polizei. Er hatte den Skoda am Vorabend gegen 18:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße in Kahla unbeschädigt abgestellt. Als der junge Mann am Sonntag gegen 13:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses durch Unbekannte auf der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich allerdings, nachdem er den Skoda touchierte, unerkannt und kam seinen Pflichten als Verursacher nicht nach. Eine Anzeige wegen Unfallflucht wurde aufgenommen.

