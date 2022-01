Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl verhindert

Jena (ots)

In den Abendstunden des Sonntages konnte ein Fahrraddiebstahl in der Fritz-Ritter-Straße vereitelt werden. Nachdem sich die Handy-App bemerkbar machte, dass sich das Fahrrad einer 33-Jährigen in Bewegung setzte, sah der Ehemann nach und entdeckte, dass Unbekannte mit dem Rad gerade das Weite suchten. Diese hatten zuvor mit einer Blechschere die Fahrradbox geöffnet, das Rad an sich genommen und anschließend die Flucht in Richtung Fregestraße ergriffen. Durch einen GPS-Tracker konnte das Diebesgut im Bereich des Kinder- und Jugendzentrums aufgefunden werden. Trotz intensiver Nahbereichsfahndung blieben die Langfinger aber unbekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell