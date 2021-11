Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebstahl scheitert in Wolfsanger am wachsamen Nachbar: Polizei bittet um Hinweise auf Fluchtfahrzeug der Täter

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger: An einem wachsamen Nachbar sind in der Nacht zum heutigen Dienstag bislang unbekannte Autodiebe im Kasseler Stadtteil Wolfsanger gescheitert. Zwei Täter hatten gegen 4:30 Uhr im Wohngebiet zwischen Fuldatalstraße und Triftweg versucht, einen hochwertigen Audi S 4 zu stehlen. Der Nachbar des Autobesitzers war jedoch auf das nächtliche Treiben der zwei Unbekannten aufmerksam geworden, von denen einer bereits in dem Audi saß. Möglicherweise hatten sich die professionell agierenden Täter die Keyless-Go-Funktion des Wagens zunutze gemacht und diesen mittels sogenannter Funkstreckenverlängerung geöffnet. Als der Zeuge aus dem Haus lief, ergriffen die Autodiebe jedoch sofort die Flucht zu Fuß und stiegen vermutlich in ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug. Zu dem Fluchtwagen liegt momentan keine weitere Beschreibung vor.

Die beiden Täter sollen maskiert gewesen sein. Einer von ihnen soll eine schlanke, sportliche Statur haben, etwa 1,75 Meter groß sein und eine braune Stoffhose sowie einen dunkelgrünen Parka getragen haben.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Stadtteil Wolfsanger in der Nacht zum heutigen Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell