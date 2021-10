Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Raub in Bankfiliale

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Freitag, den 15. Oktober 2021, ist es in der Straße "An der Eiche" in Wahlstedt zu einem Raub unter Vorhalt einer Schusswaffe gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte ein 19-jähriger Wahlstedter gegen 20:00 Uhr den Vorraum der Raiffeisenbank betreten, um Geld an einem Automaten abzuheben.

Der bislang unbekannte Täter betrat den Vorraum kurz darauf und forderte von dem Geschädigten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem der Räuber dem Geschädigten einen mittleren dreistelligen Betrag abgenommen hatte, lief er in Richtung Ostlandstraße davon.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen verliefen ergebnislos.

Beamte der Polizeistation Wahlstedt nahmen eine Strafanzeige auf.

Die Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Identität und weitere Fluchtrichtung des Täters geben können.

Es soll sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann mit einer Körpergröße zwischen 1,70 und 1,80 Metern und von schlanker Statur gehandelt haben. Er hatte kurze blonde Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Er war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze bekleidet, trug eine Sonnenbrille und hatte ein Tuch vor dem Gesicht.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter 04551 8840.

