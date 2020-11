Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

MedebachMedebach (ots)

Am Samstagmorgen gegen 10.25 Uhr befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Medebach die Kreisstraße 56 (K65) von Medebach in Richtung Glindfeld. In einer Rechtskurve verlor er offenbar die Gewalt über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Pkw mit einem Baum, welcher durch die Wucht des Zusammenstoßes in einer Höhe von ca. einem Meter durchbrach. Letztendlich kam das Fahrzeug nach weiteren ca. 30 Metern auf der anschließenden Wiese zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die K 65 wurde für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, sowie der Unfallaufnahme gesperrt. (DS)

