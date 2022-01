Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Roller im Wasser

Jena (ots)

Ob jemand mit dem Fahrkomfort eines E-Scooter nicht zufrieden war oder ob es andere Gründe gab, warum ein Unbekannter den Roller in die Leutra warf, wird wahrscheinlich nicht vollends aufgeklärt werden. Am Sonntagmorgen stellte ein Zeuge den fahrbaren Untersatz im Gewässer nahe eines Supermarktparkplatzes im Lommerweg in Jena fest. Durch die Feuerwehr konnte der E-Roller aus der Leutra geborgen werden und schien, nach erster Besichtigung, unbeschadet zu sein. Ein Verantwortlicher der Vermieterfirma konnte erreicht werden, sodass ein Mitarbeiter den Roller in Augenschein nehmen konnte, um diesen nach Schäden zu überprüfen.

