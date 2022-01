Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Weimar (ots)

Am 30.01.2022 wurden in der Ortslage Großschwabhausen verschiedene Objekte und Gegenstände beschmiert. Auch auf dem Gelände der Grund- schule, welche derzeit renoviert wird, wurden Schmierereien festgestellt. Die Schriftzüge wurden in den Farben schwarz, blau, lila und weiß gesprüht. Die Tatzeit und auch die Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt.

