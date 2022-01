Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Am 29.01.2022, gegen 10:45 Uhr meldete ein 70jähriger Citroen-Fahrer der Polizei Apolda, dass ein Unbekannter im Zeitraum 27.01.2022, 10:00 Uhr bis 29.01.2022, 10:30 Uhr seinen Pkw, welcher im Ernst-Thälmann-Ring in Apolda abgeparkt war, angefahren haben muss. Hierbei kam es zu Kratzern an der Fahrertür sowie zur Beschädigung des linken Außenspiegels. Der Sachschaden wird mit einer Höhe von ca. 500 Euro angegeben. Hinweise zum möglichen Unfallverursacher fehlen.

