Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Weisenau (ots)

Am Freitagabend, den 23.07.2021 etwa zwischen 18:00 Uhr und 19:20 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet in Mainz-Weisenau eingebrochen. In dieser kurzen Abwesenheitszeit aller Personen wurde die Terrassentür aufgehebelt und der oder die unbekannte/n Täter gelangten hierdurch in das Haus. Nach der Rückkehr der Hauseigentümer konnte festgestellt werden, dass Schmuckstücke und Designerhandtaschen in einem geschätzt niedrigen fünfstelligen Wert entwendet wurden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3630 in Verbindung zu setzen.

