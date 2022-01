Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheit

Weimar (ots)

Am 30.01.2022 gegen 22:50 Uhr verließ ein 51-jähriger in Bad Berka seine Wohnung, äußerte noch, sich das Leben nehmen zu wollen, setzte sich in seinen Pkw und fuhr davon. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte er letztendlich festgestellt werden. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung in Verbindung mit der Einnahme von Medikamenten wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann wurde stationär im Kliinikum aufgenommen.

