Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - 3 Fälle von Sachbeschädigung an Kfz

Reifenstecher

57537 Wissen, In der Hüll 12 / Röntgenstr. 6 / Im Kreuztal 114 (ots)

In drei Fällen zerstachen unbekannte Täter in der Zeit von Do., 16.12.2021, 21:00 Uhr bis Fr., 17.12.2021, 12:55 Uhr, Reifen an geparkten Fahrzeugen. An einem in der Hüll geparkten Pkw Citroen Berlingo wurden alle vier Reifen; an einem in der Röntgenstr. abgestellten Pkw Renault Twingo die beiden linken Reifen und an einem Im Kreuztal geparkten Pkw Opel Corsa wiederum alle vier Reifen zerstochen. Zeugenhinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.

