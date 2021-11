Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall beim Wenden - zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (18.11.2021, gegen 17:15 Uhr) kam es auf der Nevigeser Straße in Wuppertal-Elberfeld zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten.

Ein 59-jähriger Mercedesfahrer befuhr zunächst die Nevigeser Straße in Richtung Velbert. In Höhe der Hausnummer 352 leitete er ein Wendemanöver ein, um im weiteren Verlauf die Nevigeser Straße in gegengesetzter Richtung zu befahren.

Ein hinter ihm fahrender 54-Jähriger konnte nicht mehr bremsen und es kam trotz Ausweichmanöver zum Zusammenstoß.

Die Fahrer beider Fahrzeuge erlitten schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst betreut und stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Sachschaden an beiden Mercedes wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme, die Räumung und Säuberung des entsprechenden Straßenabschnitts, musste die Nevigeser Straße zeitweise komplett gesperrt werden. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell