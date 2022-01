Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spind aufgebrochen

Jena (ots)

Seiner Geldbörse beraubt wurde ein 18-Jähriger am Sonntag in Jena. Unbekannte verschafften sich am Sonntagabend zwischen 17:00 und 19:00 Uhr Zugang zur Turnhalle in der Seidelstraße und hebelten unerkannt einen Spind auf, in dem sich die Wertsachen des jungen Mannes befanden. Ein graues Lederportemonnaie, Bargeld, Ausweis und diverse Karten haben sich der oder die Täter unter den Nagel gerissen. Zudem verursachten die Langfinger einen Sachschaden von etwa 100 Euro.

