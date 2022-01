Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Suche nach einem Akkubohrer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sorgen machte sich ein Zeuge aus Seitenroda am Sonntagmittag, als dieser von mehreren Personen angesprochen und nach einem Akkubohrer gefragt wurde. Aufgrund der Sprachbarriere war nicht eindeutig, zu welchem Zweck die Bohrmaschine benötigt wurde, schien die Situation doch sehr skurril. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte die Personengruppe feststellen und Licht ins Dunkel bringen. Der litauische Fahrzeugführer hatte aus Versehen die Autoschlüssel in den Kofferraum gelegt und die Klappe anschließend geschlossen. Folglich gab es keine andere Möglichkeit, an den Schlüssel zu gelangen, als das Aufbohren des Kofferraumschlosses. Aus diesem Grund begaben sich die Herrschaften in die Ortschaft, um nach einem Akkubohrer zu fragen. Die Polizeibeamten unterstützten bei der Bohrersuche und den Gestrandeten konnte so geholfen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell