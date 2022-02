Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lift beschädigt

Weimar (ots)

Schaden in Höhe von 6.000 Euro verursachten unbekannte Täter über das vergangene Wochenende an einem Gebäude der Uni. Sie verbogen gewaltsam ein Transportblech des Treppenliftes wodurch auch die Elektronik von diesem in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zudem beschmierten sie die Fassade des Hauses. Zeugen, die an dem Objekt in der Steubenstraße im Verlauf des Wochenendes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Weimar zu melden. Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

