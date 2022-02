Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Linienbus angelegt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw kam es am Montagnachmittag in Eisenberg. Ein 76-jährige Fahrerin eines Pkw Lancia befuhr das Wohngebiet "Geraer Straße" und bog nach links auf die Geraer Straße ab. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Linienbus. Daraufhin kam es in der weiteren Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Linienbus wurde beschädigt, blieb aber fahrtauglich. Der Lancia musste abgeschleppt werden. Beim Unfall verletzte sich die 76-Jährige leicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell