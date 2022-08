Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrradunfälle - Zwei Verletzte

Berneustadt (ots)

In Bergneustadt sind am Donnerstag (18. August) gleich zwei Radfahrer unabhängig voneinander gestürzt. Beide mussten verletzt ins Krankenhaus. Morgens, um 8:50 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Bergneustädter mit seinem Zweirad auf dem Herweg bergab in Fahrtrichtung Kölner Straße. Bei einem Bremsmanöver kam er zu Fall, stürzte über den Lenker und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Am späten Nachmittag, um 17:53 Uhr, stürzte ein 10-jähriger Radfahrer auf der Wiedenbruchstraße und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der junge Bergneustädter war auf der Wiedenbruchstraße in Richtung Henneweide gefahren. Kurz hinter der Kreuzung "Am Stadtwald" kam er bei einem Bremsmanöver zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort brachte ihn ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell