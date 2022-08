Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Weeze (ots)

Am Donnerstag (04. August 2022), kam es gegen 00:40 Uhr zu einem Alleinunfall eines 23-jährigen Autofahrers aus Uedem. Nach ersten Erkenntnissen war der rote VW nach einer Linkskurve, auf der Gocher Straße in Fahrtrichtung Weeze, ins Rutschen gekommen und rechts von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Versuch gegenzulenken querte der PKW die Fahrbahn, drehte sich und rutschte in eine Grünfläche. Der 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell