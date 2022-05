Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel: Brand einer Grünfläche (Foto anbei)

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.05.2022

05.05 / Brand einer Grünfläche (Foto anbei)

Lindwedel: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr eine mehrere Hundert Quadratmeter große Grünfläche in einem Waldstück an der K154, zwischen Lindwedel und der L 190 in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

