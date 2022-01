Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Hoher Sachschaden durch Farbschmierereien

Cölbe-Bürgeln (Landkreis Marburg-Biedenkopf); Frankenberg-Eder (Kreis Waldeck-Frankenberg); Bebra (Kreis Hersfeld-Rotenburg) (ots)

Gleich vier neue Fälle von illegaler Farbschmiererei beschäftigen die Ermittler der Bundespolizeiinspektion Kassel seit dem vergangenen Wochenende.

Im Bahnhof Cölbe-Bürgeln (Landkreis Marburg-Biedenkopf) verunreinigten bislang Unbekannte die Betonwand einer Schallschutzmauer auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern. Hinzu kam hier noch ein beschmierter Reisezugwagen (10 Quadratmeter) einer Kurhessenbahn. Bundespolizisten entdeckten die Verunreinigungen am vergangenen Freitagmorgen (21.1.). Der angerichtete Gesamtschaden beträgt hier rund 9000 Euro.

Im Bahnhof Frankenberg-Eder stellte ein Lokführer bei seinem Dienstantritt am 21.1. (4.30 Uhr) ein illegales Graffiti an einem an Gleis 3 abgestellten Nahverkehrszug fest. Beschmiert wurde hier eine Fläche von rund 50 Quadratmetern. Am Samstag (22.1.) entdeckten die Ordnungshüter noch eine zerstörte Scheibe der Eingangstür (50cm x 80cm). Den angerichteten Sachschaden schätzen die Ermittler auf rund 4500 Euro.

Auch im Bahnhof Bebra waren Schmierfinken am Werk. Hier verunreinigten Unbekannte eine Cantus-Bahn auf einer Fläche von zirka 35 Quadratmetern. Bundespolizisten bezifferten den Schaden auf rund 3000 Euro. Festgestellt hatten die Ordnungshüter die Verunreinigung ebenfalls am 21.1., gegen 3 Uhr.

Die genauen Tatzeiten aller Fälle müssen noch ermittelt werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat in allen Fällen ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu den Tätern oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich der Deutschen Bahn AG machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 bzw. über www.bundespolizei.de zu melden.

