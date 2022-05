Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau

Walsrode: Die Polizei sucht Zeugen zum Brand im "Studio 78"

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.05.2022 Nr. 2

06.05 / Die Polizei sucht Zeugen zum Brand im "Studio 78"

Soltau / Walsrode: Die Polizeiinspektion Heidekreis bittet die Bevölkerung um Hinweise im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen vom 21.04.2022, bei dem die Diskothek "Studio 78" niederbrannte. Zur strukturierten Bearbeitung des Falls ist eine Ermittlungsgruppe (EG) mit dem Namen "Studio 78" eingerichtet worden. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wer Verdächtiges gesehen oder gehört hat wird gebeten, sich mit der Polizei unter den unten genannten Rufnummern in Verbindung zu setzen. Insbesondere geht es den Ermittlern um die Nacht von Mittwoch, 20.04.2022 auf Donnerstag, 21.04.2022, aber auch davor. Von besonderem Interesse dabei sind Hinweise auf Personen, die sich mit oder ohne Fahrzeug (denkbar sind zahlreiche Verkehrsbeteiligungen wie Fußgänger, Pkw, Transporter, Motorrad, Roller, Fahrrad, E-Scooter) in den Abend- oder Nachtstunden in der Nähe des "Studio 78", Wernher-von-Braun-Straße 3, 29664 Walsrode, sowie den umliegenden Straßen des dortigen Gewerbegebiets aufgehalten haben. Hinweise bitte an die Polizei in Soltau unter 05191/93800 oder in Walsrode unter 05161/984480.

