POL-BOR: Ahaus - Alkoholisierter Fußgänger verursacht beinahe einen Unfall und leistet dann Widerstand gegen Polizeibeamte

Ahaus (ots) - In der Nacht zum Sonntag hebelten Einbrecher eine Eingangstür einer Firmenhalle an der Straße Harmate auf, in der eine Corona-Teststation betrieben wird. Entwendet wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2200 ...

