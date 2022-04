Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der L570/Münsterstraße

Schöppingen (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15:20 Uhr in Schöppingen auf der L570 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 60-jähriger Billerbecker befuhr den Radweg der L570 aus Horstmar kommend in Fahrtrichtung Schöppingen und beabsichtigte an der Unfallstelle die Fahrbahn zu überqueren. Ein 29-jähriger Horstmarer, der mit seinem Pkw die L570 in gleicher Richtung befuhr, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Pedelec des 60-Jährigen. Der Pedelecfahrer wurde hierbei lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Münster transportiert. Der 29-jährige Fahrer verletzte sich leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Sein 29-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L570 gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Polizei abgeleitet.

