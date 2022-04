Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf der Langen Stiege

Borken (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde ein auf der Langen Stiege abgestellter schwarzer Audi A 3 angefahren und erheblich beschädigt. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 5.000 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein Nachbar hatte in der Nacht gegen 22.45 - 23.00 Uhr ein dumpfes Geschrei und einen Schmerzensruf vernommen. Kurz darauf sah er zwei Radfahrer, die sich vom Unfallort entfernten. Ob der Schaden an dem Pkw durch den oder die Radfahrer verursacht wurde, steht nicht fest. Weitere Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu wenden.

