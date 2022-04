POL-BOR: Ahaus - Wem gehört dieses Fahrrad?

Bocholt (ots) - Am Mittwoch hob ein 77 Jahre alter Bocholter gegen 11.30 Uhr in der Commerzbank-Filiale Bargeld ab und ging mit seinem Rollator anschließend zum Busbahnhof. Dort stellte er fest, dass sich seine Geldbörse nicht mehr in der Gesäßtasche befand. Ein Taschendiebstahl kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. Kontakt für ...

