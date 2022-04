Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - In geparktes Auto gefahren, leichtverletzt

Polizei Pirmasens (ots)

Am 31.03.2022, 06:41 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem Fahrzeug die Straße Am Häusel (Einbahnstraße). In Höhe des Anwesens mit der Haus-Nr. 14 fuhr er in einen am linken Fahrbahnrand geparkten PKW, welcher dann in einen Gartenzaun und auf einen weiteren PKW in einer Grundstückseinfahrt geschoben wurde. Der Unfallverursacher brach sich bei dem Zusammenstoß eine Hand und zog sich Schürfwunden zu. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro. |pips

