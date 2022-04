POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Busenberg (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle auf einem Waldweg in der Nähe des Wei-ßensteinerhofes bereits am Dienstag, 29.03.2022, gegen 23.25 Uhr wurde bei einem 50-jährigen PKW-Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von ca. 2,6 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pidn Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Dahn Telefon: ...

