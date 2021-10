Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, 17-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Altenberge (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw ist am Donnerstagnachmittag (14.10.21) gegen 16.17 Uhr ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Der 17-Jährige aus Altenberge wollte die Altenberger Straße (K64) auf Höhe der Bushaltestelle (Abzweigung Keller) mit seinem Rad überqueren. Dabei übersah er offenbar den Pkw einer 33-jährigen Autofahrerin aus Greven, die mit ihrem VW Touran in Fahrtrichtung Altenberge unterwegs war. Es kam zur Kollision. Dabei wurde der Radfahrer auf die Frontscheibe des Tourans und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Der 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin fuhr nach links über die Gegenfahrbahn, über einen Weg sowie durch einen Graben. Schließlich kam das Auto liegend auf dem Feld zum Stehen. Die 33-Jährige sowie ihr Säugling, der ebenfalls im Auto war, wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Am Einsatzort waren sowohl zwei Rettungswagen als auch ein Rettungshubschrauber. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich schätzungsweise auf rund 10.700 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell