Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Container aufgebrochen, Diebstahl von Baustelle

Greven (ots)

An einer Baustelle an der Pfarrer-Heidbreder-Straße in Reckenfeld ist in der Zeit zwischen Montag (11.10.21), 16.00 Uhr, und Dienstag (12.10.21), 07.00 Uhr, ein Baucontainer aufgebrochen worden. Aus dem Container entwendeten unbekannte Täter Werkzeug. Der Wert liegt im vierstelligen Eurobereich. Das Werkzeug wurde ersten Erkenntnissen zufolge mit einer Schubkarre abtransportiert. Die Schubkarre wurde im Nachhinein wenige hundert Meter von der Baustelle entfernt gefunden - jedoch leer. Die Grevener Polizei sucht Zeugen des Diebstahls. Hinweise werden unter Telefon 02571/ 928 - 4455 entgegengenommen.

