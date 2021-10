Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, VW Polo angefahren

Rheine (ots)

Am Dienstag (12.10.), zwischen 11:30 Uhr und 16:30 Uhr, kam es auf dem Cronenweg, Höhe Hausnummer 19, zu einem Verkehrsunfall. Ein in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Ring am linken Straßenrand entgegen der Fahrtrichtung geparkter weißer VW Polo wurde angefahren. Das Fahrzeug wurde dabei an der hinteren Stoßstange auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich schätzungsweise auf etwa 1000 Euro. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen, entfernte sich die Person, die den Unfall verursachte, von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

