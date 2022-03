Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Raub in der Gladbacher Innenstadt

Mönchengladbach (ots)

Am Montagabend, 28.02.2022, haben mehrere Jugendliche einen 24-jährigen Mann auf der Hindenburgstraße angegriffen und seine Bauchtasche geraubt. In der Tasche befand sich Bargeld, ein Handy und weitere wichtige persönliche Dokumente und Gegenstände.

Gegen 21:50 Uhr hielt sich der 24-Jährige mit einem Freund im Bereich der Bismarckstraße Ecke Hindenburgstraße auf, als er von einem Jugendlichen angesprochen wurde. Dieser fragte ihn nach einer Zigarette. In diesem Moment schlug ein weiterer Jugendlicher dem 24-Jährigen von hinten gegen den Kopf. Der Getroffene fiel zu Boden und weitere Jugendliche kamen kurz darauf hinzu und traten auf das Opfer ein. Die circa acht Angreifer entrissen dem 24-Jährigen bei der Attacke außerdem seine Bauchtasche. Der Geschädigte konnte sich im Zuge dessen von der Gruppe lösen, weglaufen und in einen Bus in Richtung Viersen steigen. Anschließend informierte er die Polizei. Der 24-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/ oder Angaben zu den Verdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell