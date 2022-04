Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 31.03.2022, 14:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, Bubenhauser Kreisel. SV: Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin streifte mit dem rechten Außenspiegel ihres Fahrzeugs einen grauen BMW, als beide Fahrzeuge die Bubenhauser Straße vom NETTO-Markt kommend in Richtung Bubenhauser Kreisel befuhren, der graue BMW auf der rechten Spur, das bislang unbekannte Verursacherfahrzeug auf der linken Spur. Dieses Fahrzeug wird wie folgt beschrieben: dunkelblauer Pkw der Marke VW, eher kleines Modell. Der blaue VW mit ZW-Kennzeichen (das nicht vollständig abgelesen werden konnte) wurde von einer Frau südländischen Aussehens im Alter zwischen 25 und 30 Jahren gesteuert, die ein Kopftuch trug. Beifahrer sei ein Mann südländischen Aussehens mit kurzen dunklen Haaren gewesen. Die Frau verursachte am BMW einen Fremdschaden von ca. 500 Euro. Sie hielt vor dem Einfahren in den Bubenhauser Kreisel kurz an, beschleunigte dann aber stark und entfernte sich in Richtung Gottlieb-Daimler-Brücke.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Unfallflucht. |pizw

