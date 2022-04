POL-PDPS: Neue Betrugsmasche unter Nutzung von "Whatsapp" - auch Firmen Opfer von Überweisungsbetrügen

Waldfischbach-Burgalben (ots) - Am Vormittag des 31.03.2022 kam es in Waldfischbach-Burgalben auf einem Parkplatz in der Welschstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein dort geparkter Pkw beschädigt, der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem geparkten Pkw entstand ein Schaden von etwa 5000EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Waldfischbach-Burgalben (06333-9270). |piwfb Rückfragen bitte an: ...

mehr