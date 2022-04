Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasenser liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Pirmasens (ots)

Am Freitag, um 00:15 Uhr, sollte im Innenstadtbereich ein Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale und das Blaulicht und versuchte, zu fliehen. Die Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit ging quer durch Pirmasens. In der Poissystraße stellte der Mann den Pkw ab und setze die Flucht zu Fuß fort. Schließlich konnte der Flüchtende im Berliner Ring in einem Gebüsch kauernd festgenommen werden. Der Festnahme widersetzte er sich allerdings vehement, so dass der Einsatz des Elektroimpulsgerätes angedroht wurde. Auch das brachte ihn nicht zur Vernunft. Der Taser wurde im Kontaktmodus eingesetzt, was zum Erfolg führte. Wie sich herausstellte, handelt es sich um einen 43-jährigen Mann aus Pirmasens ohne Führerschein. Er hatte zwar einen dabei. Der allerdings gehörte seiner Lebensgefährtin. Dieser Führerschein wurde einbehalten, da er zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Eine kleinere Menge an Betäubungsmitteln wurde ebenfalls aufgefunden. Eine Blutprobe wurde entnommen, da drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden und somit der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen bestand. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Den Mann erwartet nun ein ganzer Katalog an Strafverfahren.

